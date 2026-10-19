Налог на вклады в России может вырасти до 22% в 2027 году

11:31, 19 октября 2026, ПАИ

В 2027 году поступления в бюджет от налога на банковские вклады могут достичь 1 трлн рублей. Одновременно изменятся правила расчета и уплаты НДФЛ: процентные доходы объединят с зарплатой, а банки начнут самостоятельно удерживать налог. Об этом рассказал в эфире Радио РБК партнер компании Б1 Геладжо Дикко.

В 2026 году налог на вклады принесет бюджету, по прогнозам, рекордные 630 млрд рублей. В следующем году сборы могут увеличиться примерно в полтора раза – до 1 трлн рублей.

Одно из главных изменений коснется налоговых ставок. Вместо действующих 13–15% будет применяться шкала от 5 до 22%. При расчете налога процентные доходы по вкладам объединят с активными доходами, в том числе зарплатой. НДФЛ будут начислять исходя из общей суммы.

Еще одно нововведение – банки станут налоговыми агентами и начнут удерживать налог самостоятельно, практически как при выплате зарплаты. Сейчас налог на процентный доход рассчитывает и предъявляет к уплате ФНС.

Если у человека открыты вклады в нескольких банках, каждая кредитная организация будет рассчитывать и удерживать налог исходя из выплачиваемого ею дохода. При этом, если совокупный доход из разных источников превысит установленный порог, налоговая служба направит уведомление о необходимости доплатить разницу.

Изменится и расчет необлагаемого налогом дохода. Сейчас для определения лимита 1 млн рублей умножают на максимальную ключевую ставку ЦБ за текущий год. С 2027 года будут учитывать максимальную ставку предыдущего года.

По словам Дикко, последствия этого изменения будут зависеть от динамики ключевой ставки. Если она будет снижаться, новый порядок может оказаться выгоднее для вкладчиков. Если расти – налоговая нагрузка, напротив, может увеличиться.