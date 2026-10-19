Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Налог на вклады в России может вырасти до 22% в 2027 году

В 2027 году поступления в бюджет от налога на банковские вклады могут достичь 1 трлн рублей. Одновременно изменятся правила расчета и уплаты НДФЛ: процентные доходы объединят с зарплатой, а банки начнут самостоятельно удерживать налог. Об этом рассказал в эфире Радио РБК партнер компании Б1 Геладжо Дикко.

Фото: ПАИ

В 2026 году налог на вклады принесет бюджету, по прогнозам, рекордные 630 млрд рублей. В следующем году сборы могут увеличиться примерно в полтора раза – до 1 трлн рублей.

Одно из главных изменений коснется налоговых ставок. Вместо действующих 13–15% будет применяться шкала от 5 до 22%. При расчете налога процентные доходы по вкладам объединят с активными доходами, в том числе зарплатой. НДФЛ будут начислять исходя из общей суммы.

Еще одно нововведение – банки станут налоговыми агентами и начнут удерживать налог самостоятельно, практически как при выплате зарплаты. Сейчас налог на процентный доход рассчитывает и предъявляет к уплате ФНС.

Если у человека открыты вклады в нескольких банках, каждая кредитная организация будет рассчитывать и удерживать налог исходя из выплачиваемого ею дохода. При этом, если совокупный доход из разных источников превысит установленный порог, налоговая служба направит уведомление о необходимости доплатить разницу.

Изменится и расчет необлагаемого налогом дохода. Сейчас для определения лимита 1 млн рублей умножают на максимальную ключевую ставку ЦБ за текущий год. С 2027 года будут учитывать максимальную ставку предыдущего года.

По словам Дикко, последствия этого изменения будут зависеть от динамики ключевой ставки. Если она будет снижаться, новый порядок может оказаться выгоднее для вкладчиков. Если расти – налоговая нагрузка, напротив, может увеличиться.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

19 октября 2026

Налог на вклады в России может вырасти до 22% в 2027 году
19 октября 2026

Эксперт Андрей Яковлев: Гранты – это первый шаг к пониманию своего пути
17 октября 2026

Выдача кредитных карт в России сократилась в сентябре
17 октября 2026

Жители Псковской области рассказали, хватает ли им зарплаты
17 октября 2026

В России назвали продукты, которые рекордно подешевели с начала года
16 октября 2026

Годовая инфляция в Псковской области оказалась ниже общероссийской
15 октября 2026

Более 4,6 млн покупок оплатили жители СЗФО с помощью сервиса Вжух за последние три месяца
15 октября 2026

В Псковской области растёт ипотечное кредитование

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...