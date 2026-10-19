Руководитель «КофеШколы» Ольга Беляева стала гостем «Бизнес-ланча»

14:36, 19 октября 2026, ПАИ

Руководитель образовательного направления «КофеШкола» (курсов для детей и взрослых) Ольга Беляева стала гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 октября.

В эфире обсудят, чему учить и за что готовы платить псковичи: как меняется спрос на дополнительное образование, чем отличаются запросы родителей и взрослых учеников и что сегодня труднее – убедить человека начать учиться или выбрать именно эту школу. Речь пойдёт и о том, как образовательному бизнесу оставаться востребованным, когда технологии меняются быстрее учебных программ.

Отдельная тема – путь Ольги Беляевой в образование: до перехода в эту сферу она двадцать лет работала в банковской сфере, в том числе руководила офисом. Гостья расскажет, какие управленческие подходы из банка здесь работают, а какие пришлось пересмотреть, как проверять качество образовательного продукта и на какие данные опираться в спорах с командой. Также обсудят запуск новых курсов, влияние нейросетей на программы, ценность очного обучения и то, как школа совмещает небольшие группы, оплату сильных преподавателей и цену, которую готовы платить в Пскове.

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча».