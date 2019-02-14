Перспективы международного проекта Baltic Sea Food будут представлены в рамках регионального форума ВЭД

20:00, 14 февраля 2019, ПАИ

Региональная команда международного проекта «Baltic Sea Food» программы «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря» представит итоги работы проекта на территории Псковской области в рамках отдельной секции форума «ВЭД как инструмент развития региона». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в качестве основных отправных точек для дальнейшей работы будут представлены результаты проведения исследования потенциала аграриев области и использования местных продуктов и рецептур в заведениях сети гостеприимства. Главным вопросом обсуждения станут перспективы развития местной кулинарии и гастросувениров, а также внедрение и апробация В2В модели кооперации сельхозпроизводителей и шефов.

В течение двух с половиной часов работы секции участникам будут представлены итоги работы проекта на территории Псковской области за полтора года реализации и планы мерпориятий на 2019 и 2020 годы. Итоги проведения исследований местного вкуса, гастроэкспедиций и гастрономических сувениров, формирования пула резидентов проекта проходили на протяжении полутора лет и с весны 2019 года меропрятия проекта на территории псковщины входят в активную фазу. Всем целевым группам проекта будут предложены интересные форматы сотрудничества и меропрятия для участия. В рамках работы будет озвучена первая концепция ветки проекта Baltic sea Food на V Международном этногастрономическом форуме «Вкус без границ», который запланирован в Пскове на 16–17 мая этого года.

Основная цель проекта — познакомить ближе местных производителей и сеть гостеприимства, чтобы как можно больше местных продуктов и ингредиентов использовалось в ресторанах, кафе, отелях и объектах показа с кулинарной составляющей. В настоящий момент формируется перечень мероприятий для шефов, рестораторов, фермеров, производителей и туроператоров региона под общей тематической кулинарной рамкой. Глобальная задача для команды проекта, работающей в Псковской области, — предложить и рестораторам, и туроператорам, и производителям новые возможности, информацию и компетенции по усилению регионального кулинарного компонента и повышению добавленной стоимости продукции и услуг, производимых в нашем регионе.

Мероприятие пройдет 20 февраля 2019 года в Пскове (конференц-зал отеля «Покровский») с 11.00–13.30.

Ссылка на регистрацию: http://exportpskov.ru/