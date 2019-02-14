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Общество

Минэкономразвития РФ может поддержать создание франшиз для развития социального бизнеса

Минэкономразвития РФ готово поддержать создание в регионах франшиз для развития социального предпринимательства. Об этом сообщила в четверг директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства министерства Милена Арсланова на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает ТАСС.

Социальная франшиза предполагает, что бизнесмены, успешно работающие в сфере социального предпринимательства, будут делиться своим опытом с коллегами, которые хотят запустить в своем регионе аналогичные проекты.

«Я против тиражирования, но если есть хорошие практики создавать социальные франшизы, помогать людям, которым этот бизнес близок и он хочет повторить это у себя в регионе; такую практику мы будем поддерживать», - сказала Арсланова.

Ранее в Госдуму был внесен подготовленный Минэкономразвития законопроект, предполагающий введение понятия «социальное предпринимательство». К социальным предприятиям предлагается относить субъекты малого и среднего бизнеса, если они обеспечивают занятость отдельных категорий граждан (инвалидов, многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, пенсионеров и лиц предпенсионного возраста и так далее), доля которых среди работников должна составлять не менее 50%, а доля их зарплат в фонде оплаты труда - не менее 25%.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

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