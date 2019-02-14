Греф спрогнозировал снижение ставок по ипотеке во второй половине года

23:03, 14 февраля 2019, ПАИ

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что в 2019 году рост ипотеки будет значительно ниже, чем в прошлом. За первый месяц года было выдано ипотечных кредитов на 81 млрд руб., что на 1 п.п. ниже, чем в январе 2018 года, сказал он в интервью телеканалу «Россия 24» в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Это не очень хороший фактор, но надеюсь, что в дальнейшем рост ипотеки будет»,— сказал Герман Греф, отметив, что ближе к концу года ставки по ипотечным кредитам «пойдут вниз». Это будет происходить, по словам главы Сбербанка, на фоне снижения уровня инфляции во втором полугодии.

Напомним, в январе стало известно, что крупнейшие банки поднимают ставки по ипотеке. В Центробанке признали, что в случае дальнейшего роста ставок спрос на кредитование жилья может снизиться. Минстрой уже готовит меры по поддержанию спроса на жилье.