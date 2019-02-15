Власти Пскова поздравили горожан с Днем вывода советских войск из Афганистана

09:52, 15 февраля 2019, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков поздравили горожан с 30-летием со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Участие в «Афганской войне» стало для нашей страны кузницей мужества и героизма военных подразделений. С задачей по восстановлению мирной жизни в Афганистане наши военнослужащие успешно справились, в очередной раз продемонстрировав всему миру мужество, стойкость и отвагу, - говорится в поздравлении. - День вывода войск из Афганистана - это не только памятная дата в календаре новейшей истории нашей страны, но и день памяти и скорби по погибшим воинам-интернационалистам».

Градоначальники пожелали всем участникам боевых действий в Афганистане крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и мирного неба над головой.