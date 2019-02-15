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Общество

Власти Пскова поздравили горожан с Днем вывода советских войск из Афганистана

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков поздравили горожан с 30-летием со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

«Участие в «Афганской войне» стало для нашей страны кузницей мужества и героизма военных подразделений. С задачей по восстановлению мирной жизни в Афганистане наши военнослужащие успешно справились, в очередной раз продемонстрировав всему миру мужество, стойкость и отвагу, - говорится в поздравлении. - День вывода войск из Афганистана - это не только памятная дата в календаре новейшей истории нашей страны, но и день памяти и скорби по погибшим воинам-интернационалистам».

Градоначальники пожелали всем участникам боевых действий в Афганистане крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и мирного неба над головой.

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