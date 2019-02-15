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Общество

Тройное ДТП произошло в Великих Луках 14 февраля

14 февраля в Великих Луках произошло тройное ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

В 18:12 у дома № 1 на улице Горецкой 69-летний водитель ВАЗ-21213 совершил касательное столкновение с «Фольксваген Тоуран» под управлением 37-летнего мужчины, после чего врезался в стоящий на светофоре «Рено Сценик», которым управлял 39-летний водитель, а затем  - в «Киа Оптима», за рулем которого находился 40-летний мужчина. В результате ДТП водители «Киа-Оптима»  и ВАЗа получили незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

Кроме того, в этот же день в 8:40 в Пскове у дома № 4 на улице Алтаева 68-летний водитель «Джип-Чероки» при движении назад сбил 86-летнюю женщину, которая шла по проезжей части дворовой территории. Пенсионерку госпитализировали.

В 19:20 в Великих Луках у дома № 30 на улице Вокзальной 21-летний водитель «Хендай Солярис» сбил 60-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщину доставили в больницу.

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