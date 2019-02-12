За кражу денег с карты псковича таксист получил условный срок

11:07, 15 февраля 2019, ПАИ

24-летний житель Пскова получил условный срок за кражу денег с банковского счета горожанина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В суде установлено, что водитель такси в сентябре 2018 года обнаружил в салоне своего автомобиля мобильный телефон, забытый клиентом, к которому подключена услуга «мобильный банк» для операций по банковскому счету. В этот же день злоумышленник перевел при помощи этой услуги 16 тыс. 180 рублей на банковский счет своего друга.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, данных о личности, полного признания вины, раскаяния в содеянном, суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.