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Угнавшему автомобиль знакомого псковичу назначено условное наказание

30-летний житель Пскова получил условное наказание за угон автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре. 

В суде установлено, что в сентябре 2018 года злоумышленник ночью у дома № 14 по улице Новгородской увидел припаркованный автомобиль «Лада Гранта», находящийся в пользовании его знакомого. На нём пскович решил доехать до дома № 5 по улице Металлистов. Зная, что знакомый спит, с помощью отвертки он открыл замок водительской двери, разобрал замок зажигания, и, заведя двигатель, доехал до указанного места.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, данных о личности, полного признания вины, раскаяния в содеянном суд назначил угонщику наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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