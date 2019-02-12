Угнавшему автомобиль знакомого псковичу назначено условное наказание

12:27, 15 февраля 2019, ПАИ

30-летний житель Пскова получил условное наказание за угон автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В суде установлено, что в сентябре 2018 года злоумышленник ночью у дома № 14 по улице Новгородской увидел припаркованный автомобиль «Лада Гранта», находящийся в пользовании его знакомого. На нём пскович решил доехать до дома № 5 по улице Металлистов. Зная, что знакомый спит, с помощью отвертки он открыл замок водительской двери, разобрал замок зажигания, и, заведя двигатель, доехал до указанного места.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, данных о личности, полного признания вины, раскаяния в содеянном суд назначил угонщику наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.