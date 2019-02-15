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Общество

Более 200 метров кабеля срезал судимый мужчина в Дедовичах

В Дедовичах полиция задержала 60-летнего безработного ранее судимого местного жителя, который украл 210 метров кабеля с опор линии связи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

В период с 30 декабря 2018 года по 3 января текущего года с опор линии связи у дома по улице Пионерской мужчина срезал 150 метров кабеля, а с 8 по 14 февраля на берегу реки Шелонь – еще 60 метров. Причиненный ущерб превысил 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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