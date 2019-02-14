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Экономика

Активисты «Единой России» проверили рынок цифровых приставок в Великих Луках

Активисты партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» провели в Великих Луках мониторинг цен на цифровые приставки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении партии. 

«Поскольку наша страна переходит с аналогового вещания на цифровое государство и партия «Единая Россия» заинтересованы в том, чтобы в случае повышения спроса на цифровые приставки не возникло искусственного взвинчивания цен на них, - сказал координатор партпроекта «Народный контроль» в Великих Луках, депутат областного Собрания Андрей Корнев. - Местное отделение партии в рамках проекта «Народный контроль» поставило себе цель вести мониторинг всех продавцов цифровых приставок в Великих Луках и отслеживать, действительно ли они реализуют товар по заявленной цене, нижний порог которой составляет около 1 тысячи рублей. Хотелось бы, чтобы на момент перехода с аналогового вещания на цифровое у всех великолучан была возможность приобрести приставку по доступной цене и смотреть телевидение в хорошем качестве».

Рейд показал, что горожане имеют возможность приобрести приставки для приема цифрового ТВ по доступным ценам, и их выбор довольно велик. Причем, как рассказали продавцы-консультанты во всех исследованных торговых точках, цифровые приставки великолучане покупают весьма охотно.

Напомним, в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы» в России доступны для бесплатного подключения и просмотра 20 каналов в высоком «цифровом» качестве. По графику, принятому Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Псковская область вошла в перечень регионов, где аналоговое вещание в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек будет отключено в последнюю очередь. Это произойдет в июне 2019 года. К этим изменениям гражданам необходимо технически подготовиться – приобрести специальную цифровую приставку с тюнером DVB-T2.

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