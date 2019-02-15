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Общество

Выставка военных трофеев, захваченных у боевиков Сирии, приедет в Псков 6 мая

Выставка уникальных военных трофеев, захваченных у боевиков Сирии, приедет в Псков 6 мая. Об этом сообщил начальник пункта отбора на службу по контракту в Псковской области Валерий Бартенев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 15 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В этот день в город прибудет железнодорожный состав, который в рамках проекта «Сирийский перелом» отправится 23 февраля с Казанского вокзала Москвы. У псковичей будет возможность в течение двух часов ознакомиться с техникой. 7 мая выставка посетит Великие Луки.

Валерий Бартенев уточнил, что поезд идёт по всей России. На выставке представлены более 500 экспонатов, в том числе, джихад-мобили.

Мероприятие одобрено лично президентом РФ Владимиром Путиным и Министерством обороны. В нем также примут участие военнослужащие, которые участвовали в захвате техники.

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