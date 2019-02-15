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Общество

500 человек планируется отобрать для службы по контракту в этом году в Псковской области

В этом году в Псковской области для службы по контракту планируется отобрать 500 человек. Об этом сообщил начальник пункта отбора на службу по контракту в Псковской области Валерий Бартенев на пресс-конференции 15 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валерия Бартенева, предстоит отобрать порядка 120 человек с высшим образованием, поскольку каждый год появляется новая военная техника и есть потребность в специалистах.

Специалист по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора Дмитрий Зайцев добавил, что молодой человек, который пошёл служить по контракту в 18-19 лет, в 40 лет уже может уволиться на пенсию. 

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