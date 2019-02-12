По факту обнаружения очередной фальшивки в псковском банке возбуждено уголовное дело

13:08, 15 февраля 2019, ПАИ

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту обнаружения поддельной пятитысячной купюры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивка была выявлена 14 февраля в финансовом учреждении областного центра. По имеющимся сведениям, она поступила в выручке одного из магазинов.

В полиции отметили, что за последнее время подобный случай в регионе далеко не единичный.