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По факту обнаружения очередной фальшивки в псковском банке возбуждено уголовное дело

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту обнаружения поддельной пятитысячной купюры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фальшивка была выявлена 14 февраля в финансовом учреждении областного центра. По имеющимся сведениям, она поступила в выручке одного из магазинов.

В полиции отметили, что за последнее время подобный случай в регионе далеко не единичный. 

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