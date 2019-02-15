Памятные мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана проходят в Псковской области

13:21, 15 февраля 2019, ПАИ

В Псковской области проходят торжественные мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В Пскове они начались памятным митингом и возложением цветов и гирлянд «Воинской славы» к мемориалу «Воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине XX века», расположенного у Дома офицеров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Литию в память о погибших в афганской войне отслужил настоятель храма Александра Невского протоиерей Олег Тэор. В честь тех, кто не вернулся с той войны, под звуки Государственного гимна Российской Федерации прогремел оружейный салют.

В митинге приняли участие воины-интернационалисты, военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, члены молодежных военно-патриотических клубов, учащиеся псковских школ, представители муниципальной и региональной власти.

Мероприятия продолжились в Большом концертном зале Псковской областной филармонии, где состоялось торжественное собрание военнослужащих Псковского гарнизона и праздничный концерт. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова военнослужащих, ветеранов Вооруженных сил и руководителей ветеранских организаций приветствовала его первый заместитель Вера Емельянова. «Вы повседневно проводите кропотливую работу по социальной поддержке и реабилитации ветеранов боевых действий и в то же время сами являетесь участниками боевых действий в Афганистане. Всем, кто прошел горячие точки, всем, кто прошел через испытание Афганистаном, хочу пожелать вам и вашим семьям здоровья, успехов и мирного неба», — сказала Вера Емельянова.

За мужество, верность воинскому долгу, проявленные при защите интересов государства, активную общественную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и в связи с юбилейной датой ветераны боевых действий получили юбилейные медали «30 лет вывода советских войск из Афганистана». Кроме того, на мероприятии выступили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и глава Пскова Иван Цецерский.

Памятные мероприятия, концерты и встречи с воинами-афганцами, посвященные исторической дате, в эти дни проходят во всех городах и районах Псковской области. В частности, в рамках проекта «Исторический календарь памятных дат» в Псковском музее-заповеднике открылся выставочный комплекс, посвященный событию 30-летней давности. В Себеже прошла Международная встреча ветеранов-афганцев приграничных районов России, Латвии и Белоруссии и концерт патриотической песни «Февральский ветер».

Напомним, вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключенными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями, а закончился 15 февраля 1989 года. Военный конфликт на территории Афганистана между правительственными силами Афганистана и ограниченным контингентом советских войск с одной стороны и многочисленными вооруженными формированиями афганских моджахедов с другой начался для СССР 25 декабря 1979 года. За 10 лет участия в войне советская армия потеряла убитыми и умершими от ран более 15 тысяч человек.

Сейчас в Псковской области проживает около 2,2 тыс. воинов-афганцев. В боях в Афганистане погибли 46 псковичей, из них более половины посмертно награждены орденами и медалями, а три военнослужащих получили звание Героя Советского союза.