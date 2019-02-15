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Общество

75 юнармейцев Пскова приняли присягу

В день 30-летия вывода войск из Афганистана в Пскове состоялась торжественная церемония принятия присяги юнармейцев, а также вручение им знаков отличия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

75 юных псковичей приняли присягу и получили знаки отличия.

Глава города Пскова Иван Цецерский поздравил юнармейцев с торжественным событием и пожелал им успехов в освоении предметов военной подготовки.

После принятия присяги воспитанники военно-патриотического общественного движения «Юнармия» спели гимн «Служить России» и прошли торжественным маршем.

Юнармия - всероссийское военно-патриотическое общественное движение, зарегистрировано 29 июля 2016 года. Соучредителями движения являются ДОСААФ России и Ветеранская общественная организация Вооруженных сил России.

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