75 юнармейцев Пскова приняли присягу
В день 30-летия вывода войск из Афганистана в Пскове состоялась торжественная церемония принятия присяги юнармейцев, а также вручение им знаков отличия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
75 юных псковичей приняли присягу и получили знаки отличия.
Глава города Пскова Иван Цецерский поздравил юнармейцев с торжественным событием и пожелал им успехов в освоении предметов военной подготовки.
После принятия присяги воспитанники военно-патриотического общественного движения «Юнармия» спели гимн «Служить России» и прошли торжественным маршем.
Юнармия - всероссийское военно-патриотическое общественное движение, зарегистрировано 29 июля 2016 года. Соучредителями движения являются ДОСААФ России и Ветеранская общественная организация Вооруженных сил России.