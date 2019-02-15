Марина Гаращенко: Сформированный запас препаратов позволяет проводить в Псковской области плановую вакцинацию от кори

15:15, 15 февраля 2019, ПАИ

«В медицинских учреждениях Псковской области есть вакцина от кори», - заявила председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, она рассказала, что по итогам 2018 года в регионе был сформирован небольшой запас препарата, который распределили между медучреждениями.

Марина Гаращенко заверила, что имеющийся запас вакцины позволяет проводить плановую вакцинацию от инфекционного заболевания. Председатель облздрава подчеркнула, что достигнута договоренность с Министерством здравоохранения РФ об организации поставки необходимой вакцины в Псковский регион в приоритетном порядке. Ожидается, что первая партия поступит уже в марте.

Отметим, что в этом году в Псковской области был зафиксирован случай заболевания корью.