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Общество

Марина Гаращенко: Сформированный запас препаратов позволяет проводить в Псковской области плановую вакцинацию от кори

«В медицинских учреждениях Псковской области есть вакцина от кори», - заявила председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, она рассказала, что по итогам 2018 года в регионе был сформирован небольшой запас препарата, который распределили между медучреждениями.

Марина Гаращенко

Марина Гаращенко заверила, что имеющийся запас вакцины позволяет проводить плановую вакцинацию от инфекционного заболевания. Председатель облздрава подчеркнула, что достигнута договоренность с Министерством  здравоохранения РФ об организации поставки необходимой вакцины в Псковский регион в приоритетном порядке. Ожидается, что первая партия поступит уже в марте.

Отметим, что в этом году в Псковской области был зафиксирован случай заболевания корью.

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