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Общество

Сотрудники спецподразделений управления Росгвардии по Псковской области встретились с ветеранами Афганской войны

В Управлении Росгвардии по Псковской области состоялась встреча личного состава ОМОН и СОБР с ветеранами Афганской войны, посвященная 30-летию со дня вывода советских войск из Республики Афганистан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших воинах. Затем ветераны рассказали спецназовцам о службе в Афганистане, о боевых операциях и о тяжёлых испытаниях, с которыми им пришлось столкнуться на полях сражений. Своими воспоминаниями с росгвардейцами поделились ветеран войск правопорядка майор запаса и сотрудник ОМОН, старший прапорщик полиции.

В завершение встречи заместитель начальника управления, полковник Владимир Фабижевский вручил участниками боевых действий юбилейные медали «30 лет вывода советских войск из Афганистана».

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