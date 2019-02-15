160-летие отмечает железнодорожная станция «Псков-Товарный»

17:58, 15 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 15 февраля, прошло торжественное собрание личного состава железнодорожной станции «Псков-Товарный», посвящённое празднованию 160-летия со дня ее основания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В праздничном мероприятии приняли участие заместитель начальника Октябрьской железной дороги по Санкт-Петербург - Витебскому региону Роман Горин, заместитель председателя ДОРПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороги Алексей Белов, начальник Санкт-Петербург - Витебского центра организации работы железнодорожных станций Андрей Ярош и заместитель председателя первичной профсоюзной организации Санкт-Петербург - Витебского центра Светлана Михайлова.

От городских властей сотрудников железнодорожной станции поздравил заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов. Он вручил председателю Псковской узловой рабочей группы Филиала ОАО «РЖД» Юсупу Юсупову приветственный адрес от главы Пскова и подарок. Сергей Гаврилов в своем выступлении подчеркнул, что на протяжении 160 лет именно благодаря слаженной работе коллектива псковичи и гости города получают качественные и отвечающие всем самым современным требованиям услуги по товарным перевозкам. «Железнодорожная станция «Псков-Товарный» - это сердце железнодорожных транспортных перевозок нашей области. Надеюсь, что совместная плодотворная работа будет продолжена и в этом году в рамках празднования Международных Ганзейских Дней в городе Пскове» - сказал он. Сергей Гаврилов пожелал коллективу железнодорожной станции крепкого здоровья, счастья и благополучия, неиссякаемой энергии и новых профессиональных свершений.

Продолжилось мероприятие награждением сотрудников железнодорожной станции «Псков-Товарный», показавших наиболее высокие результаты и успехи в работе. Сергей Гаврилов вручил почетные грамоты главы города Пскова за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие экономики муниципального образования «Город Псков» и в связи со 160-летием железнодорожной станции.

На мероприятии также были вручены награды комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, благодарственные письма от руководства Октябрьской железной дороги и памятные подарки особо отличившимся сотрудникам железнодорожная станция «Псков-Товарный».