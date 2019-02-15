Игровое занятие по безопасности дорожного движения состоялось в печорском детском саду «Берёзка»

22:00, 15 февраля 2019, ПАИ

В Печорах инспектор ГИБДД Полина Бабиева провела для старшей группы десткого сада «Березка» урок-игру «Дорожные знаки - мои друзья!». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в игровой форме она познакомила детей с дорожными знаками, рассказала об их назначении, и вместе они повторили правила перехода проезжей части.

Воспитанники узнали, почему нужно всегда внимательно смотреть по сторонам, подходя к дороге, и обязательно держать взрослых за руку. Как убеждает практика, навыки безопасного поведения на дороге должны прививаться с раннего детства, отметили в ведомстве и пояснили, что главная задача для родителей, воспитателей и стражей порядка – доступно разъяснить правила ребенку и обязательно объяснить опасность их несоблюдения.