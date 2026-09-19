Дожди пройдут в Псковской области 20 сентября

15:38, 19 сентября 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 20 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Ночью существенных осадков не ожидается, но днём в большинстве районов синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Будет дуть умеренный ветер южных направлений.

Температура по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +14 до +19 градусов. Атмосферное давление будет низким.

В Пскове ночью также не будет существенных осадков, днём пройдёт кратковременный дождь. Температура ночью составит от +10 до +12 градусов, днём – от +16 до +18 градусов.

Ранее сообщалось, что обширный циклон будет хозяйничать на Северо-Западе.