Военно-патриотический фестиваль «Защитники будущего» проходит в Пскове

13:02, 19 сентября 2026, ПАИ

Военно-патриотический молодёжный фестиваль «Защитники будущего» проходит в центре «Простория» в Пскове, сообщили ПАИ в официальном канале Псковской области в мессенджере МАХ.

Соревнования начались в 11:00, торжественное открытие запланировано на 13:00. Участников ждёт насыщенная программа, сочетающая современные технологии и патриотическое воспитание.

В частности, на площадке представлены инновационные виды спорта и фиджитал-спорт, лазерный бой и гонки дронов, VR-погружение и симуляторы полётов, военно-патриотическая выставка, практические сессии и мастер-классы.



Фото: министерство молодежной политики Псковской области



Фото: министерство молодежной политики Псковской области



Фото: министерство молодежной политики Псковской области



Фото: министерство молодежной политики Псковской области



Фото: министерство молодежной политики Псковской области



Фото: министерство молодежной политики Псковской области



Фото: министерство молодежной политики Псковской области



Фото: министерство молодежной политики Псковской области



Фото: министерство молодежной политики Псковской области



Фото: министерство молодежной политики Псковской области



















Кроме того, в фиджитал-центре в Пскове проходят соревнования по фиджитал-футболу и Dota2.

Участие в фестивале бесплатное.

Мероприятие проходит в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи и президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».