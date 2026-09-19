Евгений Панфёров развеял слухи о длительных очередях к пульмонологу в Великих Луках

11:32, 19 сентября 2026, ПАИ

Слух об очереди к пульмонологу в Великих Луках «длиной» девять месяцев развеял главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

«Информация о таком длительном ожидании консультации врача-пульмонолога не соответствует действительности», – сказал Евгений Панфёров.

По его словам, при наличии медицинских показаний лечащий врач оформляет направление на консультацию в пульмонологическое отделение филиала.

«В настоящее время в пульмонологическое отделение госпитализируется 15–20 человек еженедельно», – отметил главврач.

Ранее Евгений Панфёров объяснил, как в Псковской области организована транспортировка пациентов между больницами.