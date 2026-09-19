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Общество

Учебную нагрузку старшеклассников увеличат в России с 2027 года

Минимальная учебная нагрузка школьников 10–11-х классов изменится в следующем году, следует из документа Министерства просвещения России, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

Сейчас минимальная нагрузка за два года на одного учащегося составляет 2 170 часов, максимальная – 2 516 часов. Однако с 1 сентября 2027 года количество занятий старшеклассников будет составлять не менее 2 312 и не более 2 516 часов. Таким образом, учебная нагрузка не будет превышать 37 часов в неделю в каждом классе.

Ранее Минпросвещения определило длительность уроков для школьников.

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