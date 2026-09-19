Фигуристка Ирина Слуцкая встретилась с псковской молодёжью

13:33, 19 сентября 2026, ПАИ

Двукратный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, телеведущая Ирина Слуцкая посетила Псков сегодня, 19 сентября. Встреча с молодёжью Псковской области прошла на военно-патриотическом фестивале «Защитники будущего», передаёт корреспондент ПАИ.

«Мне очень волнительно стоять на этой сцене. Я очень признательна, что меня пригласили. Здорово, что фиджитал входит в нашу жизнь. Вы можете находиться в виртуальном пространстве и быть в хорошей физической форме. У вас безграничные возможности. Вы строите своё будущее и будущее следующего поколения. Моё наставление вам: берегите себя и своих близких. Будьте в хорошей физической форме. Спасибо правительству Псковской области, обществу «Знание» и всем организаторам, которые дают возможность попробовать себя в разных направлениях», – отметила Ирина Слуцкая.

Мероприятие объединило школьников и студентов образовательных учреждений региона, а также организации, реализующие программы в сфере патриотического воспитания и цифровых технологий. В рамках фестиваля работают площадки для фиджитал-спорта.

В ходе встречи Ирина Слуцкая рассказала о самомотивации, как справляться со стрессом и строить цели.

Фигуристка призналась, что с волнением перед своей первой Олимпиадой справлялась с помощью психолога.

«В то время фигурное катание во многом было за рубежом. В нашей стране не были так развиты ледовые шоу. Я понимала тогда, что мне, русской девушке, не дадут здесь выиграть. Мне казалось, что весь мир слышит, как стучит моё сердце», – подчеркнула спортсменка.

Открытая встреча с Ириной Слуцкой началась в 13:30 на площадке спортивно-развлекательного центра «Простория». Визит организует Российское общество «Знание».

«Сегодня «Простория» стала точкой притяжения киберспортсменов. Здесь также представлены достижения нашей страны. Желаю прекрасно провести своё время здесь», – поприветствовал участников фестиваля министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев.

Отметим, фестиваль проходит в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи и нацпроекта «Молодёжь и дети».