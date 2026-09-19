Как приучить ребёнка есть мясо и рыбу, порекомендовала врач

13:49, 19 сентября 2026, ПАИ

Как приучить маленького ребёнка есть мясо и рыбу, объяснила врач-гастроэнтеролог Владивостокской детской поликлиники № 5 Юлия Галанова. Об этом пишет РИА Новости.

Если маленький ребёнок отказывается есть рыбу и мясо, то следует постепенно усложнять текстуру еды. В частности, специалист рекомендует переходить от гомогенного пюре к более плотному мясному, затем к тефтелям, а с восьми-девяти месяцев нужно добавлять в рацион ребёнка небольшие кусочки. Кроме того, можно смешивать мясо и рыбу с уже знакомыми ребёнку овощами.

«Разрешайте ребёнку брать еду руками: это часто ускоряет принятие новых блюд. Положительное отношение к еде формируется через подражание взрослым. Совместные приёмы пищи значительно повышают интерес ребёнка к тому, что лежит на тарелке у родителей», – объяснила Юлия Галанова.

По её словам, если из рациона ребёнка исключены рыба и мясо, то это может повысить риск развития дефицитных состояний, в первую очередь железодефицитной анемии: она сказывается на когнитивных функциях и общем тонусе организма.

Если ребёнок всё же отказался от рыбы и мяса, необходимо обратиться к педиатру, подчеркнула гастроэнтеролог.

«Врач поможет оценить состояние малыша, выявить возможные дефициты и скорректировать питание», – сказала она.