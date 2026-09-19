Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как приучить ребёнка есть мясо и рыбу, порекомендовала врач

Как приучить маленького ребёнка есть мясо и рыбу, объяснила врач-гастроэнтеролог Владивостокской детской поликлиники № 5 Юлия Галанова. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

Если маленький ребёнок отказывается есть рыбу и мясо, то следует постепенно усложнять текстуру еды. В частности, специалист рекомендует переходить от гомогенного пюре к более плотному мясному, затем к тефтелям, а с восьми-девяти месяцев нужно добавлять в рацион ребёнка небольшие кусочки. Кроме того, можно смешивать мясо и рыбу с уже знакомыми ребёнку овощами.

«Разрешайте ребёнку брать еду руками: это часто ускоряет принятие новых блюд. Положительное отношение к еде формируется через подражание взрослым. Совместные приёмы пищи значительно повышают интерес ребёнка к тому, что лежит на тарелке у родителей», – объяснила Юлия Галанова.

По её словам, если из рациона ребёнка исключены рыба и мясо, то это может повысить риск развития дефицитных состояний, в первую очередь железодефицитной анемии: она сказывается на когнитивных функциях и общем тонусе организма.

Если ребёнок всё же отказался от рыбы и мяса, необходимо обратиться к педиатру, подчеркнула гастроэнтеролог.

«Врач поможет оценить состояние малыша, выявить возможные дефициты и скорректировать питание», – сказала она.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



19 сентября 2026

Дожди пройдут в Псковской области 20 сентября
19 сентября 2026

Учебную нагрузку на старшеклассников увеличат в России с 2027 года
19 сентября 2026

Участники Международного фестиваля молодёжи из десяти стран прибыли в Псковскую область
19 сентября 2026

Как приучить ребёнка есть мясо и рыбу, порекомендовала врач
19 сентября 2026

Фигуристка Ирина Слуцкая встретилась с псковской молодёжью
19 сентября 2026

Завершается демонтаж торгового комплекса «Магеллан» в Пскове
19 сентября 2026

Военно-патриотический фестиваль «Защитники будущего» проходит в Пскове
19 сентября 2026

Евгений Панфёров развеял слухи о длительных очередях к пульмонологу в Великих Луках

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...