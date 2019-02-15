Плановые отключения электроэнергии ожидаются в Порховском районе 18-22 февраля

22:22, 15 февраля 2019, ПАИ

В Порховском районе ожидаются плановые отключения электроэнергии с 18 по 22 февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Порховского района, это связано с ремонтом и заменой линий электропередач.

18 февраля свет будет отключен (с включением на ночь) в Порхове в 10:00, а в деревнях Батино, Злятино, Губышино, Гнилки Козьян свет отключат в 9:00. 21 февраля свет отключат в деревне Червищи в 9:00 и в 16:00.

22 февраля электричество будет отключено (с включением на ночь) в Порхове в 16:00.