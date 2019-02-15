0
23:00
Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове
22:28
О взаимосвязи ожирения и диабета узнали участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста
21:57
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
21:04
Патриарху Кириллу сослужил митрополит Тихон в Сретенском монастыре
20:05
Победителей и призеров конкурсов «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019» наградили в Пскове
18:03
Алексей Никитин: Форум социально ориентированных НКО поможет выбрать дальнейший вектор развития
17:13
«Семь раз отмерь» - 15 февраля (ЗВУК)
Еще новости
Общество

Плановые отключения электроэнергии ожидаются в Порховском районе 18-22 февраля

В Порховском районе ожидаются плановые отключения электроэнергии с 18 по 22 февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Порховского района, это связано с ремонтом и заменой линий электропередач.

18 февраля свет будет отключен (с включением на ночь) в Порхове в 10:00, а в деревнях Батино, Злятино, Губышино, Гнилки Козьян свет отключат в 9:00. 21 февраля свет отключат в деревне Червищи в 9:00 и в 16:00.

22 февраля электричество будет отключено (с включением на ночь) в Порхове в 16:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове
15 февраля 2019
Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове
О взаимосвязи ожирения и диабета узнали участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста
15 февраля 2019
О взаимосвязи ожирения и диабета узнали участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
15 февраля 2019
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
Патриарху Кириллу сослужил митрополит Тихон в Сретенском монастыре
15 февраля 2019
Патриарху Кириллу сослужил митрополит Тихон в Сретенском монастыре
Победителей и призеров конкурсов «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019» наградили в Пскове
15 февраля 2019
Победителей и призеров конкурсов «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019» наградили в Пскове
Алексей Никитин: Форум социально ориентированных НКО поможет выбрать дальнейший вектор развития
15 февраля 2019
Алексей Никитин: Форум социально ориентированных НКО поможет выбрать дальнейший вектор развития
«Семь раз отмерь» - 15 февраля (ЗВУК)
15 февраля 2019
«Семь раз отмерь» - 15 февраля (ЗВУК)
Вышла в свет книга «Радуга Человеколюбия» о псковском храме Александра Невского
15 февраля 2019
Вышла в свет книга «Радуга Человеколюбия» о псковском храме Александра Невского

Идет загрузка...