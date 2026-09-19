Стрекоза украсила клумбу на площади Героев-Десантников в Пскове
Малая архитектурная форма в виде стрекозы появилась на площади Героев-Десантников в Пскове. Воздушная конструкция с перфорированными крыльями «поселилась» в центре клумбы.
Как ранее сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, этот образ соединяет и полёт, и детство, и лёгкость, и краски лета. Кроме того, стрекоза – полностью внебюджетный проект.
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