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Общество

Межнациональный диктант написали в Пскове

Два дня Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова была площадкой для международной просветительской акции «Межнациональный диктант», объединившей более 70 участников. Вчера участникам предлагалось написать текст на английском языке. Его диктовала главный специалист Международного библиотечного центра Светлана Гаврилова.

Фото: ПАИ

Сегодня тот же отрывок звучал на французском, сообщили ПАИ организаторы. Текст читали заведующая кафедрой европейских языков и культур факультета русской филологии и иностранных языков Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета Оксана Богемова и старший преподаватель кафедры Ирина Фрей.

Для диктанта был выбран отрывок из 13-й главы романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». С видеоприветствием к студентам обратилась директор Библиотеки иностранной литературы Марина Захаренко.

«Сегодня мы вместе для того, чтобы слушать и понимать, чтобы почувствовать красоту чужого языка и ещё раз убедиться в богатстве собственного», – подчеркнула она и назвала межнациональный диктант территорией смыслов и эмпатии.

Заведующая Международным библиотечным центром Наталья Митрофанова отметила, что Михаил Булгаков свободно говорил на английском, немецком, французском и греческом языках, а его роман «Мастер и Маргарита» был опубликован на 30 языках. Также студенты узнали, почему Булгакова трудно переводить.

После написания диктанта ребят решили не томить: работы были проверены сразу. Победители получили памятные дипломы, остальные участники – сертификаты. Результаты будут размещены на сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова после 30 сентября.

Добавим, проект «Межнациональный диктант» реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

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