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Юные читатели псковской библиотеки «Радуга» встретились с героем СВО

Накануне Дня памяти псковичей, погибших при защите Отечества, читатели детской экологической библиотеки «Радуга» из естественно-математического лицея № 20 встретились с гвардии подполковником запаса, участником специальной военной операции, выпускником кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаилом Каратышем. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба Централизованной библиотечной системы Пскова

Перед началом этого разговора девятиклассникам напомнили, что 18 сентября псковичи в древности отразили атаку войск короля Стефана Батория и тем самым остановили его наступление на русские земли. Вот почему эта дата так важна для Пскова.

Разговор с героем начался с минуты молчания в честь погибших российских военнослужащих.

Михаил Каратыш рассказал, что пошёл в Рязанское военное училище в 16 лет после теракта в городе Волгодонске в 1999 году. Дед его был ветераном двух войн (Советско-финляндской и Великой Отечественной), награждён медалью «За отвагу» и своим примером повлиял на выбор молодого человека.

У самого Михаила Каратыша тоже есть медаль «За отвагу». Он объяснил, за какие подвиги был представлен к этой награде и к ордену Мужества и как при обороне города Грайворона в Белгородской области был тяжело ранен, после чего его комиссовали.

Школьники спросили его, как изменилась его жизнь после того, как он стал военнослужащим, как он попал в Псков, будучи уроженцем Таганрога, с какой самой большой высоты он прыгал с парашютом, было ли ему страшно в бою и что самое трудное на войне (оказывается, наладить быт).

А библиотекарям захотелось узнать, какие книги сформировали героя. Он ответил, что особенно любит Михаила Булгакова и Антона Чехова, поскольку во многих произведениях Чехова описывается его родной город, а из зарубежных писателей – Герберта Уэллса.

Ребятам особенно понравился рассказ Михаила Каратыша про щенка немецкой овчарки, которого военнослужащие подобрали в одном из населённых пунктов и назвали Малышом. Пёс этот вырос и стал настоящим защитником бойцов, ведь он лучше воспринимает ультразвук и начинал скулить, заранее предупреждая их о начале обстрела с неприятельской стороны, а потом научился и заблаговременно чуять приближение дронов.

Школьникам было интересно узнать, читают ли солдаты письма, которые им пишут дети. Михаил ответил, что, конечно, читают и по возможности стараются отвечать на них, потому что эти письма очень поддерживают их на передовой.

Ребята также спросили, чем бойцы занимаются, когда у них выпадает свободная минутка. Михаил рассказал, что один его сослуживец даже выучился на фронте играть на подобранной где-то гармошке.

Заканчивая разговор, ветеран сказал школьникам, что в жизни надо обязательно наметить себе ориентир, чтобы стремиться к конкретной цели, а не просто существовать, и что для этого важно учиться всю жизнь, а также рассказал, что и сам после демобилизации продолжил учиться по региональной программе «Герои земли Псковской».

«Никогда ведь не знаешь заранее, какие знания тебе пригодятся в жизни», – напутствовал Михаил Каратыш школьников, убеждая их не лениться, а познавать новое, пользуясь для этого всеми возможностями.

Девятиклассники выучили к этой встрече стихотворения из сборника «Позывной – Россия» и читали их почётному гостю наизусть. А библиотекари подготовили книжную выставку «Герои нашего времени».

Ранее сообщалось, что Михаил Каратыш проголосовал на выборах с помощью ДЭГ.

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