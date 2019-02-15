Единороссы возложили цветы к памятным знакам на улицах Плюссы, названных в честь героев

20:56, 15 февраля 2019, ПАИ

Активисты «Единой России» приняли участие в памятных митингах накануне празднования 75-летия освобождения Плюсского района от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», мероприятие прошло 15 февраля при поддержке партийного проекта «Историческая память».

Партийцы, представители власти, предприятий и организаций, ветераны и школьники возложили цветы к памятным знакам на улицах, названных в честь победителей - Героя Советского Союза Валерии Гнаровской, которая ради спасения раненых бросилась со связкой гранат под немецкий «тигр», Ивана Фадеева, командира 340-го стрелкового полка, который в феврале 1944 года освобождал Плюссу, и комсомольцев-подпольщиков поселка, в годы оккупации боровшихся с фашистами.

«То, что мы ежегодно собираемся у памятных знаков, говорит о том, слова «никто не забыт, ничто не забыто» наполнены смыслом, - обратилась к жителям района депутат областного Собрания, член фракции «Единой России» Оксана Лазарева. - Мы помним и чтим память тех, кто отдал свою жизнь за свободу нашей Родины, чтобы наша страна была свободной».