0
21:04
Патриарху Кириллу сослужил митрополит Тихон в Сретенском монастыре
20:05
Победителей и призеров конкурсов «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019» наградили в Пскове
18:03
Алексей Никитин: Форум социально ориентированных НКО поможет выбрать дальнейший вектор развития
17:13
«Семь раз отмерь» - 15 февраля (ЗВУК)
16:55
Вышла в свет книга «Радуга Человеколюбия» о псковском храме Александра Невского
16:50
Псковская полиция не смогла найти владельца незаконно установленных в городе «боксоматов»
16:12
Денис Матвеев: Конкурс «Лидер года» даст возможность жителям региона проявить себя
Еще новости
Общество

Единороссы возложили цветы к памятным знакам на улицах Плюссы, названных в честь героев

Активисты «Единой России» приняли участие в памятных митингах накануне празднования 75-летия освобождения Плюсского района от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», мероприятие прошло 15 февраля при поддержке партийного проекта «Историческая память».

Партийцы, представители власти, предприятий и организаций, ветераны и школьники возложили цветы к памятным знакам на улицах, названных в честь победителей - Героя Советского Союза Валерии Гнаровской, которая ради спасения раненых бросилась со связкой гранат под немецкий «тигр», Ивана Фадеева, командира 340-го стрелкового полка, который в феврале 1944 года освобождал Плюссу, и комсомольцев-подпольщиков поселка, в годы оккупации боровшихся с фашистами.

«То, что мы ежегодно собираемся у памятных знаков, говорит о том, слова «никто не забыт, ничто не забыто» наполнены смыслом, - обратилась к жителям района депутат областного Собрания, член фракции «Единой России» Оксана Лазарева. - Мы помним и чтим память тех, кто отдал свою жизнь за свободу нашей Родины, чтобы наша страна была свободной».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Патриарху Кириллу сослужил митрополит Тихон в Сретенском монастыре
15 февраля 2019
Патриарху Кириллу сослужил митрополит Тихон в Сретенском монастыре
Победителей и призеров конкурсов «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019» наградили в Пскове
15 февраля 2019
Победителей и призеров конкурсов «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019» наградили в Пскове
Алексей Никитин: Форум социально ориентированных НКО поможет выбрать дальнейший вектор развития
15 февраля 2019
Алексей Никитин: Форум социально ориентированных НКО поможет выбрать дальнейший вектор развития
«Семь раз отмерь» - 15 февраля (ЗВУК)
15 февраля 2019
«Семь раз отмерь» - 15 февраля (ЗВУК)
Вышла в свет книга «Радуга Человеколюбия» о псковском храме Александра Невского
15 февраля 2019
Вышла в свет книга «Радуга Человеколюбия» о псковском храме Александра Невского
Псковская полиция не смогла найти владельца незаконно установленных в городе «боксоматов»
15 февраля 2019
Псковская полиция не смогла найти владельца незаконно установленных в городе «боксоматов» 4
Денис Матвеев: Конкурс «Лидер года» даст возможность жителям региона проявить себя
15 февраля 2019
Денис Матвеев: Конкурс «Лидер года» даст возможность жителям региона проявить себя
Марина Гаращенко: Сформированный запас препаратов позволяет проводить в Псковской области плановую вакцинацию от кори
15 февраля 2019
Марина Гаращенко: Сформированный запас препаратов позволяет проводить в Псковской области плановую вакцинацию от кори

Идет загрузка...