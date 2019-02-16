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Общество

Выставка бездомных кошек и собак «Хвостатый Фест» проходит в Пскове

Выставка «Хвостатый Фест», на которой представлены порядка 100 бездомных кошек и собак, началась в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Выставка проходит в презентационном павильоне компании «Scandinavia» (улица Алмазная, 10). Участие в ней принимают зооприюты Пскова и других городов региона: ПРОО «Зоозашита», зоозащитная организация «Шанс», Частный пункт передержки «КошАчка» города Пскова, порховский приют «Добрый».

Для гостей выставки подготовлена обширная развлекательная программа с участием школы служебного собаководства и артистов циркового жанра. Каждый посетитель сможет помочь приютам в удобной для себя форме, например, купить открытку к предстоящим праздникам 23 февраля и 8 марта. Таким образом он не только внесёт пожертвование, но и автоматически станет участником розыгрыша призов, который пройдет в конце выставки.

Вход на «Хвостатый Фест» – бесплатный. Любой желающий сможет забрать понравившегося питомцев можно прямо на выставке (необходимо взять с собой паспорт), принести корм для зооприютов или купить его прямо там, помочь бездомным животным финансово. Кормить животных на выставке и приходить туда со своими питомцами запрещено. Работа мероприятия продлится до 16:00.

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