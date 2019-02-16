0
16:50
Владимир Машков объявил об уходе из кино
14:12
К акции #ЗояГерой могут присоединиться сегодня псковичи
13:29
Бородатых псковичей приглашают на съемки исторического фильма
12:24
Финал областного чемпионата по чтению вслух начался в проектном офисе #Команды2018
12:01
Выставка бездомных кошек и собак «Хвостатый Фест» проходит в Пскове
09:11
Опубликовано видео испытаний нового российского танка
23:00
Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове
Еще новости
Общество

Facebook ведет черный список угрожающих компании пользователей

Компания Facebook ведет отдельный список людей, которые могут представлять для нее угрозу. Как пишет газета «Известия», в него могут попасть как агрессивно настроенные пользователи, так и бывшие сотрудники компании, недовольные увольнением.

Таким образом Facebook реагирует на любую опасность, которая может грозить офисам, сотрудникам или ее руководству. Список, который ведет служба безопасности, был создан в 2008 году. На данный момент в нем насчитывается несколько сотен людей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Машков объявил об уходе из кино
16 февраля 2019
Владимир Машков объявил об уходе из кино
К акции #ЗояГерой могут присоединиться сегодня псковичи
16 февраля 2019
К акции #ЗояГерой могут присоединиться сегодня псковичи
Бородатых псковичей приглашают на съемки исторического фильма
16 февраля 2019
Бородатых псковичей приглашают на съемки исторического фильма
Финал областного чемпионата по чтению вслух начался в проектном офисе #Команды2018
16 февраля 2019
Финал областного чемпионата по чтению вслух начался в проектном офисе #Команды2018
Выставка бездомных кошек и собак «Хвостатый Фест» проходит в Пскове
16 февраля 2019
Выставка бездомных кошек и собак «Хвостатый Фест» проходит в Пскове 2
Опубликовано видео испытаний нового российского танка
16 февраля 2019
Опубликовано видео испытаний нового российского танка
Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове
15 февраля 2019
Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове 1
О взаимосвязи ожирения и диабета узнали участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста
15 февраля 2019
О взаимосвязи ожирения и диабета узнали участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста 1

Идет загрузка...