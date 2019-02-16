Facebook ведет черный список угрожающих компании пользователей

14:33, 16 февраля 2019, ПАИ

Компания Facebook ведет отдельный список людей, которые могут представлять для нее угрозу. Как пишет газета «Известия», в него могут попасть как агрессивно настроенные пользователи, так и бывшие сотрудники компании, недовольные увольнением.

Таким образом Facebook реагирует на любую опасность, которая может грозить офисам, сотрудникам или ее руководству. Список, который ведет служба безопасности, был создан в 2008 году. На данный момент в нем насчитывается несколько сотен людей.