В Михайловском завершились февральские музейные чтения памяти Гейченко

16:11, 16 февраля 2019, ПАИ

Очень плодотворной сочли работу XXII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» организаторы конференции. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в течение двух дней с трибуны чтений на тему «Литературные музеи-заповедники и музеи в контексте истории и культуры России ХХ — начала XXI века» прозвучало 18 докладов и сообщений по общим проблемам и частным вопросам истории, теории и практики отрасли.

Собеседница агентства отметила, что сами выступления часто становились своего рода развёрнутыми репликами в профессиональном полилоге о том, как должен развиваться именно литературный музей — с его спецификой, касающейся не только особого «предмета экспонирования», но и, часто, особого посетителя. Не обошлось и без открытой дискуссии, когда речь зашла об особом языке музейной экспозиции у Гейченко — каким этот язык видится соратникам легендарного музейщика по созданию экспозиций во второй половине прошлого столетия и каким представляется сейчас, спустя более полувека.

Впрочем, как подытожил, закрывая чтения их ведущий, учёный секретарь Пушкинского Заповедника Эдуард Узенёв, столь всеобъемлющий и сложный вопрос, как жизнь и судьба литературных музеев-заповедников в России, так или иначе будет возникать и впредь на любой из музейных конференций, как в «Михайловском», так и за его пределами.

Как планируется, материалы чтений «Литературные музеи-заповедники и музеи в контексте истории и культуры России ХХ — начала XXI века» будут опубликованы в одном из ближайших выпусков «Михайловской пушкинианы» — научно-популярного издания, которое выходит в свет силами музея-заповедника с 1996 года и на сегодняшний день насчитывает уже 70 книг.