0
16:50
Владимир Машков объявил об уходе из кино
13:29
Бородатых псковичей приглашают на съемки исторического фильма
23:00
Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове
16:55
Вышла в свет книга «Радуга Человеколюбия» о псковском храме Александра Невского
15:57
Игрок не приготовился
15:21
Режиссер Оксана Шелест: Программа «Несвятые святые» в Пскове - очень волнительное для нас событие
14:37
Обратная сторона сказки
Еще новости
Культура

В Михайловском завершились февральские музейные чтения памяти Гейченко

Очень плодотворной сочли работу XXII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» организаторы конференции. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в течение двух дней с трибуны чтений на тему «Литературные музеи-заповедники и музеи в контексте истории и культуры России ХХ — начала XXI века» прозвучало 18 докладов и сообщений по общим проблемам и частным вопросам истории, теории и практики отрасли.

Собеседница агентства отметила, что сами выступления часто становились своего рода развёрнутыми репликами в профессиональном полилоге о том, как должен развиваться именно литературный музей — с его спецификой, касающейся не только особого «предмета экспонирования», но и, часто, особого посетителя. Не обошлось и без открытой дискуссии, когда речь зашла об особом языке музейной экспозиции у Гейченко — каким этот язык видится соратникам легендарного музейщика по созданию экспозиций во второй половине прошлого столетия и каким представляется сейчас, спустя более полувека.

Впрочем, как подытожил, закрывая чтения их ведущий, учёный секретарь Пушкинского Заповедника Эдуард Узенёв, столь всеобъемлющий и сложный вопрос, как жизнь и судьба литературных музеев-заповедников в России, так или иначе будет возникать и впредь на любой из музейных конференций, как в «Михайловском», так и за его пределами.

Как планируется, материалы чтений «Литературные музеи-заповедники и музеи в контексте истории и культуры России ХХ — начала XXI века» будут опубликованы в одном из ближайших выпусков «Михайловской пушкинианы» — научно-популярного издания, которое выходит в свет силами музея-заповедника с 1996 года и на сегодняшний день насчитывает уже 70 книг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Машков объявил об уходе из кино
16 февраля 2019
Владимир Машков объявил об уходе из кино
Бородатых псковичей приглашают на съемки исторического фильма
16 февраля 2019
Бородатых псковичей приглашают на съемки исторического фильма
Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове
15 февраля 2019
Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове 1
Вышла в свет книга «Радуга Человеколюбия» о псковском храме Александра Невского
15 февраля 2019
Вышла в свет книга «Радуга Человеколюбия» о псковском храме Александра Невского
Режиссер Оксана Шелест: Программа «Несвятые святые» в Пскове - очень волнительное для нас событие
15 февраля 2019
Режиссер Оксана Шелест: Программа «Несвятые святые» в Пскове - очень волнительное для нас событие
«Привет, ивент!» - 14 февраля (ЗВУК)
14 февраля 2019
«Привет, ивент!» - 14 февраля (ЗВУК)
Псковская область подключилась к проекту «Кино России»
14 февраля 2019
Псковская область подключилась к проекту «Кино России»
Владимир Шуляковский о ганзейском знаке: Застрявшая на утёсе ладья символизирует сидящую «на мели» администрацию Пскова
14 февраля 2019
Владимир Шуляковский о ганзейском знаке: Застрявшая на утёсе ладья символизирует сидящую «на мели» администрацию Пскова 8

Идет загрузка...