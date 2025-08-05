Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 2600 человек посетило фестиваль «Железный град» в Изборске

2 646 человек посетило 18-й фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» в Изборске, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото: Андрей Кокшаров

На «Железный град» приехали более 100 участников из клубов военно-исторической реконструкции Великого Новгорода, Тулы, Белгорода, Петрозаводска, Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова.

Напомним, что масштабное культурное событие стало возможно благодаря поддержке музея-заповедника «Изборск» Министерством культуры РФ.

Фоторепортаж ПАИ с 18-го фестиваля военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» смотрите по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 августа 2025

В Госдуме предложили ввести единые требования для платных парковок
05 августа 2025

Что делать, если в аптеке нет льготных лекарств: объясняем в карточках
05 августа 2025

Более 430 тысяч немецких луковиц цветов уничтожат в Псковской области
05 августа 2025

Более 2600 человек посетило фестиваль «Железный град» в Изборске
05 августа 2025

Трофим Бессонник наступил по народному календарю: приметы и поверья
04 августа 2025

Екатерининскую площадь благоустроили в Новоржеве
04 августа 2025

Пролетевший между созвездиями Дельфин и Малый Конь метеор запечатлел пскович
04 августа 2025

Специалисты штукатурят стены южного придела псковской церкви Николы со Усохи

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...