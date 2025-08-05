Более 2600 человек посетило фестиваль «Железный град» в Изборске

07:46, 05 августа 2025, ПАИ

2 646 человек посетило 18-й фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» в Изборске, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

На «Железный град» приехали более 100 участников из клубов военно-исторической реконструкции Великого Новгорода, Тулы, Белгорода, Петрозаводска, Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова.

Напомним, что масштабное культурное событие стало возможно благодаря поддержке музея-заповедника «Изборск» Министерством культуры РФ.

Фоторепортаж ПАИ с 18-го фестиваля военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» смотрите по ссылке.