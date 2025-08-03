В России официально появится новый профессиональный праздник

21:50, 03 августа 2025, ПАИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился в течение шести месяцев закрепить в календаре новый профессиональный праздник – День артиста. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства России.

День артиста планируется отмечать 17 января – в день рождения Константина Станиславского, первого народного артиста СССР и одного из основателей Московского художественного театра. Этот праздник будет посвящён всем представителям творческих профессий: артистам театра, кино, цирка, а также музыкантам и эстрадным исполнителям.

Инициатива установления Дня артиста поступила в Правительство от председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова. Министерству культуры России поручено в течение шести месяцев подготовить и принять соответствующий нормативный правовой акт.