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Общество

В России официально появится новый профессиональный праздник

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился в течение шести месяцев закрепить в календаре новый профессиональный праздник – День артиста. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства России.

Фото: ПАИ

День артиста планируется отмечать 17 января – в день рождения Константина Станиславского, первого народного артиста СССР и одного из основателей Московского художественного театра. Этот праздник будет посвящён всем представителям творческих профессий: артистам театра, кино, цирка, а также музыкантам и эстрадным исполнителям.

Инициатива установления Дня артиста поступила в Правительство от председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова. Министерству культуры России поручено в течение шести месяцев подготовить и принять соответствующий нормативный правовой акт.

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