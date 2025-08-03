Об истории Варлаамовского угла рассказал псковский губернатор

13:51, 03 августа 2025, ПАИ

Об истории Варлаамовского угла (часть крепостных сооружений Окольного города Пскова, который включает в себя Варлаамовскую и Высокую башни, а также участок крепостной стены, соединяющий их) рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова















Варлаамовская башня Окольного города – отличный пример того, как можно бережно сохранять наследие и при этом делать его актуальным для аудитории всех возрастов, отметил глава региона.

«Исследователи датируют башню XV-XVI веками, но самые яркие эпизоды её истории связаны с началом XVII столетия, когда во время осады 1615 года Варлаамовский угол оказался в центре военных действий», – рассказал Михаил Ведерников.

Шведские войска под командованием Густава II Адольфа совершили не одну атаку, почти до подошвы сбив артиллерийским огнём мощные каменные стены опорной башни, защищавшей Псков с запада. Но город не сдался, и враг отступил, что в конечном итоге стало поворотным пунктом русско-шведской войны, подчеркнул губернатор.

«Новое укрепление на прежнем месте возвели почти сразу. Кстати, в современном музейном пространстве можно и сейчас увидеть основание первой башни. И это только часть интересной экспозиции. Здесь можно послушать прекрасную экскурсию, подняться под своды шатра или просто пройтись по пряслам стен», – рассказал глава региона.

Долгое время Варлаамовский угол находился в руинированном состоянии. Реставрационные работы проводили с 2017 по 2020 год в рамках совместного проекта Минкульта России и Всемирного банка. Именно в этот период башня получила новый облик с остеклением, напомнил Михаил Ведерников.

«Теперь это объект, которым мы гордимся и обязательно показываем нашим гостям! Впечатления гарантированы», – заключил губернатор.