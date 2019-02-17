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Общество

Вклад студенческих отрядов в развитие страны отметил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил студентов страны с Днем российских студенческих отрядов. Как сообщается на сайте Кремля, глава государства отметил вклад таких отрядов в социально-экономическое развитие страны.

По словам Владимира Путина, в 2019 году отмечается 60-летний юбилей студенческих отрядов. Глава государства подчеркнул, что студенты вносили значимый вклад в социально-экономическое развитие страны: участвовали в строительстве дорог, городов и поселков, поднимали целину, выполняли производственные задачи на промышленных предприятиях.

«Важно, что эти замечательные традиции продолжаются, и сегодня для энергичных, неравнодушных представителей молодежи открываются новые горизонты для приложения их сил и талантов», — добавил Владимир Путин и пожелал студентам успехов и удачи во всех делах и начинаниях.

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