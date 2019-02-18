Х Международные Александро-Невские чтения пройдут в Пскове 16-17 мая

10:05, 18 февраля 2019, ПАИ

С 16 по 17 мая в Пскове состоятся Х Международные Александро-Невские чтения на тему: «Святой благоверный князь Александр Невский – на все века с Россией», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

На чтениях, помимо пленарного заседания и работы секций, будут организованы фотовыставка, выставка и конкурс заблаговременно присланных детских и взрослых литературных, художественных и научных работ, сочинений, стихотворений, посвященных святому князю Александру Невскому, концерт духовно-патриотических песнопений.

Победители конкурса будут награждены грамотами и подарками. В чтениях по традиции примут участие общественные деятели, ученые, военнослужащие, историки, священнослужители, искусствоведы, педагоги, руководители различных городов и регионов.

По результатам работы чтений планируется издание сборника статей докладчиков (включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате).

Для участия в чтениях необходимо прислать в адрес Оргкомитета заявку (скачать форму заявки). Желающие принять участие в издании сборника докладов присылают текст статьи до 10 апреля (ознакомиться с требованиями к оформлению статьи).

Конкурсные литературные, художественные и научные работы, сочинения, фотографии, стихи и др. можно присылать по адресу: 180002, Псков, улица Мирная, 1, а/я 518. Факс: (8112) 66-00-54. E-mail: olegteor@gmail.com.

Чтения проводятся по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководства города Пскова.