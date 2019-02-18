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Общество

День транспортной полиции России отмечается 18 февраля

18 февраля в России отмечают День транспортной полиции, сообщает calend.ru. Это неофициальный профессиональный праздник сотрудников подразделения МВД, отвечающих за обеспечение правопорядка на транспорте («Главное управление на транспорте»).

Историю основания и развития этой службы связывают с началом строительства в России железных дорог. Уже в XIX веке ее охраняли жандармы, а после революции 1917 года вопрос охраны встал еще острее. Эти задачи легли на плечи «милиции», сотрудники которой следили за порядком не только на железной дороге и станциях, но и в городах.

В то же время увеличение количества перевозок людей и грузов заставило советскую власть обратить на проблему охраны железных дорог более пристальное внимание. И 18 февраля 1919 года был издан декрет ВЦИК «Об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог». Этот декрет можно назвать первым документом, принятым на пути создания системы охраны железнодорожного транспорта. Со временем эта служба была сформирована в крепкую федеральную структуру.

С самого начала своего существования это подразделение МВД имело в государстве особый статус — ведь его специалистам была доверена работа по обеспечению и охране правопорядка на водных, сухопутных и воздушных магистралях страны.

Основными задачами сотрудников Главного управления на транспорте МВД являются вопросы безопасности пассажирских и грузовых перевозок, противодействие терроризму, распространению оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и наркотиков на всех видах транспорта: железнодорожном, воздушном, морском и речном. 

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