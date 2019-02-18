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Общество

Пять призовых мест завоевали псковичи на региональном турнире по самбо в Тверской области

Воспитанники псковской спортшколы «Мастер» завоевали пять призовых мест на региональном турнире по самбо среди мальчиков и девочек 2007-2008 годов рождения, посвященном Дню защитника Отечества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации самбо Пскова, соревнования состоялись 17 февраля в городе Торжок Тверской области.

В частности, первое место в турнире заняла Стефания Двужильная, «серебро» завоевали Диана Бабаева и Анфиса Микова, «бронзу» - Ника Котельникова и Полина Сазонова.

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