Пять призовых мест завоевали псковичи на региональном турнире по самбо в Тверской области

12:14, 18 февраля 2019, ПАИ

Воспитанники псковской спортшколы «Мастер» завоевали пять призовых мест на региональном турнире по самбо среди мальчиков и девочек 2007-2008 годов рождения, посвященном Дню защитника Отечества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации самбо Пскова, соревнования состоялись 17 февраля в городе Торжок Тверской области.

В частности, первое место в турнире заняла Стефания Двужильная, «серебро» завоевали Диана Бабаева и Анфиса Микова, «бронзу» - Ника Котельникова и Полина Сазонова.