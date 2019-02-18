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Общество

Мониторинг изменения тарифов ОСАГО провел в Псковской области партпроект «Безопасные дороги»

Партийный проект «Безопасные дороги» провел в Псковской области мониторинг изменения базовых тарифов страхового полиса ОСАГО для водителей легковых автомобилей.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», в  ходе мониторинга активисты проекта проверили стоимость полисов у компаний-лидеров рынка ОСАГО по итогам 2018 года: «Альфа-страхование», «РЕСО – гарантия», «Ингосстрах», «Росгосстрах» и «ВСК».

«В нашем регионе, по большому счету, по всем категориям водителей («новички», со стажем вождения менее 14 лет  и более 14 лет) мы можем констатировать снижение стоимости полиса ОСАГО, - рассказал региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов. - Для молодых и неопытных автомобилистов предусмотрены повышающие значения. Но только одна компания подняла для них цену на страховой полис, последовав рекомендациям Центробанка. Остальные же основные игроки рынка – наоборот, вероятно, из-за большой конкуренции, даже снизили для всех стоимость ОСАГО».

Данные мониторинга, который «Единая Россия» проводит во всех регионах страны, будут проанализированы и обобщены. Результаты планируется передать в Минтранс РФ и Центробанк для проработки мер по ограничению роста стоимости полисов. Кроме того, на основе этой информации Партия подготовит рейтинг страховых компаний по стоимости полиса ОСАГО.

Напомним, с января Центробанк расширил тарифный коридор, в пределах которого могут действовать страховщики. Диапазон базовых ставок для легковых автомобилей теперь составляет от 2 тыс. 746 до 4 тыс. 942 рублей (вместо прежних 3 тыс. 432 и 4 тыс. 118 рублей).

Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах». Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.

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