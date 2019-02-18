Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий

16:31, 18 февраля 2019, ПАИ

Глава Новоржевского района Михаил Пашков предстанет перед судом в рамках дела о превышении должностных полномочий. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщается на сайте Новоржевского районного суда.

Отмечается, что уголовное дело поступило в районный суд 10 января, а поскольку Михаил Пашков является главой муниципалитета, то 8 февраля принято решение о передаче уголовного дела для рассмотрения по существу в другой районный суд Псковской области.

Михаил Пашков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации отказался комментировать данную ситуацию.

Михаил Пашков родился 19 мая 1958 года в городе Новоржеве. С 1965 по 1975 годы обучался в Новоржевской средней школе. В 1985 году закончил заочное обучение в Ленинградском политехническом институте имени М. И.Калинина, получив специальность инженера-механика.

В 2002 году получил диплом юриста после заочного обучения в Санкт-Петербургском государственном техническом университете.

С 1977 по 1979 годы служил в рядах Советской Армии.

Трудовая деятельность началась с августа 1975 года в качестве инструктора Новоржевского ДОСААФ. Затем работал слесарем МПРЖ райобъединения «Сельхозтехника», фрезеровщиком на заводе «Объектив», заведующим организационным отделом РК ВЛКСМ, инструктором организационного отдела РК КПСС, 1-м Секретарем Райкома ВЛКСМ. В марте 1988 года переведен на должность главного инженера Новоржевского льнозавода. С декабря 1990 года по октябрь 2006 года возглавлял дорожно-строительную организацию.

В октябре 2006 года переведен в администрацию Новоржевского района начальником отдела ЖКХ и строительства, затем в июне 2007 года назначен директором МП «ЖКО».

В марте 2009 года избран главой Новоржевского района, переизбран 14 сентября 2014 года. Женат, имеет двоих взрослых детей.