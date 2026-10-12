Паломников из Пскова приглашают на Талабские острова 21 октября

12:35, 12 октября 2026, ПАИ

Паломническая служба Псковской епархии «Вольный странник» организует поездку на Талабские острова 21 октября – в день памяти преподобного Досифея Верхнеостровского, ученика преподобного Евфросина Псковского. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Паломники отправятся на остров Верхний (Белов), где жил и совершал свои духовные подвиги святой. В программе – Божественная литургия, праздничная трапеза при храме и прогулка по острову с посещением Досифеевой горки и заповедных лесов.

Затем участники поездки переправятся на остров Залита. Там они посетят храм Святителя Николая Чудотворца, могилу и домик старца протоиерея Николая Гурьянова.

Автобус отправится из Пскова в 8:30 от площади Ленина, 1. До пристани Большая Толба паломники доедут на автобусе, а между островами будут перемещаться на катере.

Подробности можно узнать в паломнической службе «Вольный странник» по телефонам: +7 (921) 703-03-33 и +7 (921) 000-70-33.