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Культура

Выставку о Гейченко и фольклорную программу «Деревенский Пушкин» представили в Петергофе сотрудники Михайловского

Выставку «Хранитель Пушкиногорья С. С. Гейченко» и фольклорную программу «Деревенский Пушкин» представили 16-17 февраля в Петергофе сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева, эти события состоялись в рамках ежегодного фестиваля «General Fest», который в честь своего знаменитого земляка — легендарного музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» — устраивают работники Центральной районной библиотеки Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Лидия Токарева уточнила, что выставка «Хранитель Пушкиногорья…» развёрнута в интерьерах библиотеки и, как планируется, будет открыта для посетителей до середины марта. На ней представлены 50 фотографий разных лет, отпечатанных с негативов из фондов музея и «откомментированных» цитатами из писем и произведений Гейченко и его друзей и коллег, гостей Святогорья.

Напомним, что музей-заповедник и ЦБС Петродворцового района давно и плодотворно сотрудничают, особенно в том, что касается «пушкинской» и «гейченковской» тем. Так «Михайловское» не только является постоянным участником фестивалей памяти «генерала Енчикова» (так любитель театральных и литературных розыгрышей С.С. Гейченко часто подписывал письма друзьям), но и готовит ряд выставок и программ сверх этой работы. В этом году, например, жители и гости Петергофа смогут познакомиться ещё с одной выставкой из фондов музея — с графикой Николая Предеина. Библиотекари из Петродворцового района, в свою очередь, только что приняли самое активное участие в Февральских чтениях памяти Гейченко в «Михайловском», а «заодно» и передали в дар районной библиотеке два чемодана книг, в том числе — произведения авторов из Петергофа.

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