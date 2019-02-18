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Общество

Псковские школьники попросили устроить для них конкурс «Лидер года»

Псковские школьники попросили устроить для них региональный конкурс «Лидер года». Об этом сообщила проректор по стратегическому развитию, директор института непрерывного образования, заведующий кафедрой предпринимательского права и основ правоведения юридического факультета ПсковГУ Инна Андреянова на презентации проекта «Лидер года» сегодня, 18 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, в данном конкурсе могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет.

Инна Андреянова добавила, что лидером не рождаются, а становится. По ее мнению, это большой вопрос к себе, а теперь еще и требование. «Будешь лидером - будешь успешен во всем», - считает она. Инна Андреянова заметила, что необходимо отвечать быстро требованиям времени, этого требует и власть, и бизнес.

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий. 

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.

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