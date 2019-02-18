Псковские школьники попросили устроить для них конкурс «Лидер года»

18:24, 18 февраля 2019, ПАИ

Псковские школьники попросили устроить для них региональный конкурс «Лидер года». Об этом сообщила проректор по стратегическому развитию, директор института непрерывного образования, заведующий кафедрой предпринимательского права и основ правоведения юридического факультета ПсковГУ Инна Андреянова на презентации проекта «Лидер года» сегодня, 18 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, в данном конкурсе могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет.

Инна Андреянова добавила, что лидером не рождаются, а становится. По ее мнению, это большой вопрос к себе, а теперь еще и требование. «Будешь лидером - будешь успешен во всем», - считает она. Инна Андреянова заметила, что необходимо отвечать быстро требованиям времени, этого требует и власть, и бизнес.

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.