Началось благоустройство сквера на улице Водной в Опочке

17:48, 26 апреля 2024, ПАИ

В Опочке началось благоустройство сквера у дома № 7 на улице Водной (район Синего моста), территория в прошлом году стала победителем онлайн-голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

На первом этапе благоустройства будет выполнен демонтаж железобетонных плит, установлены поребрики и электрические фонари, уложены тротуарные фигурные плиты. В дальнейшем будут продолжены работы по озеленению и установке малых архитектурных форм, отметил Юрий Ильин.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».