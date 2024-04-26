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Общество

Работа псковского кванторианца станет символом всероссийского конкурса «Ленинградская победа. Память поколений»

Работа псковского кванторианца Михаила Иванова станет символом всероссийского конкурса «Ленинградская победа. Память поколений», сообщили ПАИ в пресс-службе детского технопарка «Кванториум Псков».

Работа псковского кванторианца станет символом всероссийского конкурса «Ленинградская победа. Память поколений». Фото здесь и далее: пресс-служба детского технопарка «Кванториум Псков»

Михаил Иванов сделал 3D-модель для дополненной реальности, которую участники конкурса смогут увидеть при считывании QR-кода на дипломе. Также работа псковича будет размещена на сайте конкурса.

Работа Михаила Иванова стала лучшей среди девяти вариантов 3D-моделей от псковских кванторианцев. Все конкурсанты получили дипломы.

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