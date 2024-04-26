Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый и. о. заместителя главврача по медчасти работает в Псковской инфекционной больнице

В Псковской областной инфекционной клинической больнице работает новый исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части, врач-инфекционист Александр Антонов. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Новый и. о. заместителя главврача по медчасти работает в Псковской инфекционной больнице. На фото Александр Антонов. Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Александр Антонов окончил Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого по направлению «лечебное дело», прошёл интернатуру по специальности «инфекционные болезни». В 2022 году получил диплом о прохождении ординатуры по специальности «педиатрия» в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова.

Имеет опыт лечения инфекционных патологий: с 2017 года работал в Новгородской областной инфекционной больнице.

Специалист лечил пациентов, как детей, так и взрослых, в боксированных отделениях, в специализированном отделении для оказания стационарной помощи ВИЧ-инфицированным и больным с синдромом приобретённого иммунодефицита, в специализированном отделении для оказания стационарной помощи больным COVID-19, в отделении дневного стационара и приёмном покое.

С 2023 года являлся заведующим отделением, регулярно исполняя обязанности главного врача и главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Новгородской области по инфекционным заболеваниям.

В планах специалиста привлечение новых кадров, разработка грамотной маршрутизации с медицинскими учреждениями региона, просветительская работа с врачами других специальностей по вопросам инфекционных заболеваний, а также усиление профилактической работы среди населения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 апреля 2024

Названы победители региональных конкурсов профмастерства в сфере образования Псковской области

26 апреля 2024

Жителям Псковской области напомнили, для чего необходима справка об отсутствии задолженности за вывоз ТКО
26 апреля 2024

О скорой помощи поговорили на «Серебряном дожде». Главное
26 апреля 2024

80 елей посадили в Порхове
26 апреля 2024

У семерых клещей в Псковской области нашли смертельную для человека болезнь
26 апреля 2024

Новый и. о. заместителя главврача по медчасти работает в Псковской инфекционной больнице
26 апреля 2024

Восьмиклассники из Порхова и команда псковской гимназии завоевали кубок Лиги дебатов
26 апреля 2024

Заместитель главврача Псковской скорой помощи поздравил коллег с предстоящим профессиональным праздником

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...