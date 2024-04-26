Новый и. о. заместителя главврача по медчасти работает в Псковской инфекционной больнице

18:17, 26 апреля 2024, ПАИ

В Псковской областной инфекционной клинической больнице работает новый исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части, врач-инфекционист Александр Антонов. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Александр Антонов окончил Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого по направлению «лечебное дело», прошёл интернатуру по специальности «инфекционные болезни». В 2022 году получил диплом о прохождении ординатуры по специальности «педиатрия» в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова.

Имеет опыт лечения инфекционных патологий: с 2017 года работал в Новгородской областной инфекционной больнице.

Специалист лечил пациентов, как детей, так и взрослых, в боксированных отделениях, в специализированном отделении для оказания стационарной помощи ВИЧ-инфицированным и больным с синдромом приобретённого иммунодефицита, в специализированном отделении для оказания стационарной помощи больным COVID-19, в отделении дневного стационара и приёмном покое.

С 2023 года являлся заведующим отделением, регулярно исполняя обязанности главного врача и главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Новгородской области по инфекционным заболеваниям.

В планах специалиста привлечение новых кадров, разработка грамотной маршрутизации с медицинскими учреждениями региона, просветительская работа с врачами других специальностей по вопросам инфекционных заболеваний, а также усиление профилактической работы среди населения.