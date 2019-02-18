36 потребителей проконсультировал по вопросам качества и безопасности молочной продукции псковский Роспотребнадзор в рамках «горячей линии»

21:27, 18 февраля 2019, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области с 21 января по 4 февраля организовало работу «горячей линии» по вопросам качества и безопасности молочной продукции.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в рамках «горячей линии» Управление проконсультировало 36 потребителей, из них 6 по вопросам требований нормативно-правовых актов РФ к качеству и безопасности молочной продукции, 5 – по вопросам требований к маркировке молочной продукции, 11 – по правильному выбору молочной продукции, 4 – по вопросам здорового питания, 2 – по вопросу представления информации на портале ГИС ЗПП о выявленной фальсификации молочной продукции, 8 – информирование потребителей об адресах и контактах для подачи обращений. Кроме того, по вопросам качества и безопасности молочной продукции проведён 1 семинар, прочитаны 10 лекций.

«Всем обратившимся даны разъяснения согласно действующему законодательству, а также предложено оформить письменные обращения и направить их в Управление для дальнейшего рассмотрения», - отметили в Роспотребнадзоре.